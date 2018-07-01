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Что будет со сбежавшим воспитанником «Кайрата»?

27 Июля 2018 18:21 147
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Что будет со сбежавшим воспитанником «Кайрата»?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В казахстанском футболе разгорается спор вокруг воспитанника юношеской академии футбольного клуба «Кайрат» Акмаля Бахтиярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». 

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Суть нашумевшего дела заключается в том, что, по мнению представителей алматинского клуба, молодой игрок, цитата с официального сайта fckairat.com: «...имея действующий контракт с клубом, поддавшись уговорам некоего агента, самовольно покинул расположение клуба».

ФК «Кайрат» предпринял меры по возвращению блудного воспитанника в расположение академии, однако все попытки алматинцев оказались тщетными. Тогда, с целью защиты своих законных прав на игрока, клуб обратился в Палату по разрешению споров Казахстанской федерации футбола.  Как и положено, на основании юрисдикционных документов, ПРС вынесла решение о дисквалификации Акмаля Бахтиярова и наложении на него штрафа.

«Неким агентом», уведшим молодого футболиста у «Кайрата», оказался известный российский агент Дмитрий Селюк, который в тот же день выступил с заявлением, суть которого сводится к тому, что Бахтияров поступил правильно и ничего не нарушил. При этом Селюк называет ситуацию с дисквалификацией клоунадой и «зашугиванием бедного 19-летнего парня».

Кроме того, агент обратился к ПРС КФФ с требованием снять все санкции с игрока, в противном случае с ними будут разбираться в ФИФА.

Спортивное информационное агентство «SPORTINFORM» решило узнать экспертное мнение, пожалуй, у самых компетентных и авторитетных специалистов в области спортивного права. Напомним, недавно в Астане открылся офис международной юридической компании SILA International Lawyers, известной по своей успешной работе во многих резонансных делах, где фигурируют спортивные звезды мировой величины. Корреспондент СИА «SPORTINFORM» получил разъяснение о спорной ситуации с воспитанником футбольного клуба «Кайрат» у ведущего спортивного юриста России Михаила Прокопца.

- Михаил, правомерным ли было решение ПРС и, вообще, кто прав, кто виноват в этой ситуации? Дмитрий Селюк считает, что правда на стороне Акмаля Бахтиярова.

- Для того, чтобы давать подробные комментарии, нам нужно ознакомиться с документами, материалами дела. Но из того, что есть свободном доступе и выложено в Сеть, можно сделать вывод, что не все так однозначно, как представляет агент футболиста. Была опубликована фотография с фрагментом контракта, однако, из текста этой опции нельзя сделать однозначного вывода, как это делает Дмитрий Селюк, что футболист имел право.

В футболе есть две самые распространенные опции о досрочном расторжении контракта, это когда человек имеет право, так называемый buy out (контракт с правом выкупа - прим. Авт.), и когда человек расторгает в одностороннем порядке и для него наступают какие-то последствия. На мой взгляд в данном случае, это точно не buy out, это точно не право расторжения, потому что, как правило, в таких опциях звучит слово «футболист имеет право расторгнуть», в данной опции мы видим описание последствий, т.е., что будет, если такой договор будет расторгнут.

Поэтому, на мой взгляд, ближе к истине Казахстанская федерация футбола и «Кайрат», которые считают, что это не право расторгнуть, а что это последствия расторжения. То есть, если человек расторгнет договор, у нас нет рабовладельческого строя, он может это сделать, но последствия будут следующими. И последствия в этой норме перечислены. Также, в регламенте КФФ установлено, что если без уважительной причины футболист расторгает контракт, есть последствия в виде дисквалификации.

- Понятно. Ну, а как рассматривать обещания Селюка, что Федерации придется объясняться перед ФИФА?

- ФИФА не вмешивается в рассмотрение дел, которые находятся в компетенции национальной Палаты по разрешению споров. Поясню, в данном случае спор происходит между футболистом гражданства Республики Казахстан и футбольным клубом Республики Казахстан, и здесь не присутствует международный элемент. Поэтому, данный спор относится исключительно к компетенции Казахстанской федерации футбола и ФИФА никаким образом не может вмешиваться в этот спор и никаких последствий для решения казахстанской ПРС со стороны ФИФА не будет.

- Михаил, и еще такой вопрос по поводу временного трансферного сертификата. Дмитрий Селюк заявляет, что Бахтияров подписал контракт с молдавским клубом, и никаких разрешений для этого ни от «Кайрата», ни от федерации не требуется. Действительно ли это так?

- Для международных переходов необходимо получить международный трансферный сертификат TMS, который оформляется между клубами. Однако в футболе есть одно правило - футболист должен играть всегда, независимо от разбирательств. Поэтому, если при международном переходе игрока федерация или клуб не сделают все необходимое для выдачи сертификата, тогда TMS футболист может получить в ФИФА за две недели. В принципе, это не большая проблема.

- А что будет с дисквалификацией Акмаля Бахтиярова, которого федерация «забанила» на несколько месяцев.

- Все зависит от регламента. Нужно смотреть регламент казахстанской федерации, но, вообще, в документах ФИФА есть, так называемая, опция распространения санкций до мирового масштаба. То есть, если игрок дисквалифицирован в одной стране и переходит в другую страну, данная санкция может быть распространена на него и в другой стране. Для этого футбольному клубу «Кайрат» нужно обратиться в федерацию, а федерация должна направить в национальную федерацию той страны, где находится новый клуб футболиста уведомление, что игрок является дисквалифицированным и тогда он не сможет играть и в новом клубе, не отбыв дисквалификацию.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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