Что будет с землями, переданными в аренду иностранцам до введения моратория в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько земель передано в аренду иностранцам до введения моратория и что с ними будет в дальнейшем, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если быть точным, 74,4 тыс га земель сельскохозяйственного назначения были выданы в аренду семи совместным предприятиям. Кроме того, двое зарубежных юридических лиц арендуют 18,5 тыс гектар земель. Это все земли, переданные в аренду до введения моратория. Срок их аренды с 2022 по 2025 годы. После истечения их срока аренды они будут переданы государству», - пояснил Сапархан Омаров, отвечая на вопросы депутатов.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по запрету продажи земли иностранцам.

Законопроектом также предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранной долей не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока их использования.

«А кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, при этом, сельхозземли могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства. Законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе, Миграционный. Принятие данного законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и законодательных последствий», - пояснил Сапархан Омаров.