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    13:27, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Что будет с озером Малый Талдыколь в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каким же все-таки будет решение о дальнейшей судьбе озера Малый Талдыколь в Нур-Султане? На этот вопрос на брифинге в СЦК ответил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Данияр Турганбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент квалифицированные специалисты – ботаники, зоологи, орнитологи совместно с нашими сотрудниками изучают этот вопрос со всех сторон. Так как озеро посещают редкие птицы. Есть предложения поменять их места пребывания и перенести в другие. Все предложения на сегодня изучаются», - сказал Данияр Турганбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что ответственность за экологические нарушение в нацпарках усиливают в Казахстане.

    По данным Минэколгии, Административный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, в том числе за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках. Сейчас за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, утвержденных постановлением Правительства РК от 7 ноября 2006 года № 1063 в КоАП ответственность не предусмотрена.

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