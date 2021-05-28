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    18:54, 27 Май 2021 | GMT +6

    Что будет с коронавирусными больницами после пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будут использоваться после пандемии инфекционные больницы, построенные для пациентов с коронавирусом, ответил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году, чтобы уменьшить нагрузку на больницы, были построены инфекционные больницы. Дай Бог, в этом или следующем году пандемия закончится, и как мы будем использовать эти больницы?» - спросил Алексея Цоя журналист Нартай Аралбайулы.

    Глава Минздрава ответил, что эти больницы сейчас работают полностью.

    «В будущем возможны какие-то угрозы пандемии, но мы предусмотрели функционал этих больниц так, чтобы они были построены отдельными блоками, и их можно перепрофилировать всегда в многопрофильные больницы. То есть, там отдельный блок, каждый независимый, есть специальный диагностический блок. На случай, если будут какие-то заболевания, можно отсечь два-три блока и они будут инфекционного формата, остальные независимые и они могут быть использованы для лечения других общих заболеваний, они очень современные. Все так оборудовано, что они могут быть перемоделированы в любые многопрофильные больницы», - пояснил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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