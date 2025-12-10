Что будет с частными участками на набережной Уральска

Согласно данным, предоставленным ведомством, земельный участок общей площадью 3,8984 га, расположенный в районе Площади Победы (Стелла), был передан в частную собственность для строительства зоны отдыха на основании постановления акимата города Уральск № 114 от 3 февраля 2005 года. Впоследствии этот участок был разделен на 12 самостоятельных земельных долей.

В период с 2005 по 2008 годы вопрос о признании данного постановления незаконным поднимался неоднократно, и материалы по нему были направлены в судебные органы. В результате Верховный суд признал постановление законным.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

При этом владелец одного из участков площадью 2,1793 га в августе 2024 года приступил к освоению территории и начал вырубку зеленых насаждений.

Это вызвало серьезную обеспокоенность среди местных жителей, после чего акимат города Уральска провел проверку по поступившим жалобам.

По итогам проверки было установлено, что правоустанавливающие документы на участок оформлены в соответствии с законодательством.

Однако, принимая во внимание общественную значимость данной территории, акимат принял решение о ее возвращении в государственную собственность для удовлетворения государственных нужд.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

28 октября прошлого года по итогам тендера победителем было признано ТОО, оценившее рыночную стоимость участка в 599 млн 518 тысяч тенге.

Кроме того, к работе была привлечен Западно-Казахстанский филиал РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции». Согласно заключению государственной экспертизы, рыночная стоимость данного участка составила 591 млн 853,204 тысячи тенге.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

После проведения всех оценочных процедур собственникам участка был предложен альтернативный земельный надел в центральной части города стоимостью 248 млн 869,980 тысячи тенге. Несмотря на значительную разницу в стоимости, владельцы согласились на предложение, и участок был возвращен государству.

— Остальные 11 земельных участков на набережной реки Урал остаются в собственности частных и юридических лиц. В настоящее время акимат города Уральска рассматривает вопросы, связанные с дальнейшим использованием этих участков, включая правовое урегулирование. Что касается участка набережной, обновленного в этом году, он не находится в частной собственности. На его благоустройство было выделено 1,3 миллиарда тенге из бюджета, — говорится в официальном ответе акимата.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

Житель города Мереке Каукешев также высказал свое мнение относительно благоустройства.

— Подобные работы проводились и ранее. Однако в прошлом году во время масштабного паводка все оказалось под водой. Кто может гарантировать, что подобная ситуация не повторится вновь? Поэтому, возможно, сначала следовало укрепить и поднять берег реки Урал, а уже затем заниматься благоустройством, — отметил Мереке Каукешев.

