НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что будет построено на месте озера Малый Талдыколь? На этот вопрос ответил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно генеральному плану там планируется строительство жилья и социальной инфраструктуры: школы, больницы, детские сады. Что касается выкупа земли, могу заявить, что в настоящее время земля находится у нашей 100% государственной организации «Астана технополис». Никто эту землю не выкупал», - прокомментировал Нурлан Уранхаев.

По его словам, сохранят порядка 20 га земли Малого Талдыколя.

«Именно та часть, где есть больше запасов воды, та которая не заилена и не заболочена, будет сохранена, это порядка 20 га земли. Еще раз повторюсь, будет проведена определенная работа, произведем очистку воды. Эти работы проведутся. Что касается слова «осушение», это слово не совсем приемлемо. Это скорее всего будет благоустройство и рекультивация», - прокомментировал Нурлан Уранхаев.