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    12:49, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Что будет делать Казахстан с ожидаемым дефицитом электроэнергии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один вопрос, на котором хочу остановиться отдельно – мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретное решение в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне, все это затрагивает нас напрямую, через экспорт, инвестиции и трансферт технологий. Это, без всякого преувеличения, вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    По словам Президента, работать в данном направлении нужно очень прагматично.

    «Население и экономика нашей огромной страны растут, а для качественного роста нужна энергия. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом», - отметил Глава государства.

    «Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года Правительство и «Самрук-Казына« должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране», - заключил К. Токаев.



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