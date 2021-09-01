Что будет делать Казахстан с ожидаемым дефицитом электроэнергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение в части борьбы с ожидаемым дефицитом электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один вопрос, на котором хочу остановиться отдельно – мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретное решение в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне, все это затрагивает нас напрямую, через экспорт, инвестиции и трансферт технологий. Это, без всякого преувеличения, вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, работать в данном направлении нужно очень прагматично.

«Население и экономика нашей огромной страны растут, а для качественного роста нужна энергия. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом», - отметил Глава государства.

«Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года Правительство и «Самрук-Казына« должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране», - заключил К. Токаев.



