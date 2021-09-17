Что больше всего влияет на экологию Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 144 тысяч тонн. Из них на долю теплоисточников приходится 42% (ТЭЦ), на автотранспорт – 52%, на частный сектор – 14%. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Зулфухар Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По городу Алматы в 2020 году общий объем выбросов в атмосферный воздух составил 144 тысячи тонн.

Из них на долю теплоисточников приходится 42% эмиссий (ТЭЦ 2 – 37,8 тысячи тонн, или 34%, ТЭЦ 3- 11,7 тысячи тонн, или 8%), на автотранспорт – 52% (74 тысячи тонн), на частный сектор – 14% (20 тысяч тонн). Для решения проблемы выбросов от энергетических объектов в проводится разработка ТЭО к строительству новой станции ТЭЦ-2 на газе, завершение строительства планируется к 2026 году.

Кроме того, в ближайшее время будет разрабатываться ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-3. Строительство и модернизация объектов позволят сократить выбросы с 37 тысяч тонн до 6 тысяч, или на 83%», - сказал спикер.

По его словам, несмотря на то, что город обеспечен газом на 99%, 1587 домов не газифицировано. Большое влияние на экологию города имеют и три приграничных района Алматинской области (Карасайский, Илийский, Талгарский). В этих районах расположена 161 тысяча домов, из которых не газифицировано 32 тысячи домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года.

Спикер отметил, что на сегодня акиматом проводится следующие работы:

введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, а в 2020-2021 годы приобретены 335 электро- и газовых автобусов.

Совместно с представителями АО «НК «КТЖ» прорабатывается вопрос развития пригородной железнодорожной инфраструктуры и введения электропоездов.

Прорабатывается вопрос расширения веток городского общественного транспорта и создания перехватывающих парковочных зон на въезде в город. Цель - парковка личного автотранспорта для иногородних граждан для пересадки на городской общественный транспорт.

Усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. Для этого был принят Закон РК «О техническом регулировании».

На въезде и выезде установлены 21 пост системы «Сергек», а также начата процедура по устройству 19 экопостов, которые будут интегрированы с системой «Сергек» для фиксации выбросов и передачи данных в департамент полиции Алматы.

Утвержден План по увеличению зеленого фонда города, где в течение двух лет будет посажено порядка одного миллиона деревьев.

Начата экспериментальная работа по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима.