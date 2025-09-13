ЧС из-за угрозы размыва берега Алаколя объявили в области Абай

Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС района Маканшы.

Угроза для набережной и домов отдыха

Причиной стала угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе. Здесь сосредоточены десятки туристических объектов — дома отдыха, кафе и частные гостиницы. Разрушение берега может повлечь за собой материальный ущерб предпринимателям, а также повлиять на развитие туризма в регионе.

— Сегодня наша первоочередная задача — не допустить разрушений и обеспечить сохранность объектов отдыха. Все службы находятся в состоянии готовности, — отметила заместитель акима района Маканшы Алия Сарбаева.

Алаколь традиционно считается одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в Казахстане. В высокий сезон на побережье приезжают десятки тысяч отдыхающих. Однако угроза размыва набережной способна отразиться на имидже курорта и снизить поток туристов.

По мнению местных предпринимателей, важно не только ликвидировать последствия, но и выработать долгосрочные меры защиты берега.

— Мы вложили большие средства в развитие туризма на Алаколе. Хотелось бы, чтобы проблемы с инфраструктурой решались системно, чтобы бизнес чувствовал уверенность, — говорит один из владельцев базы отдыха.

Дальнейшие шаги

Согласно решению комиссии, все необходимые меры будут приняты в соответствии с законодательством. Документ направлен на официальное опубликование и размещение на интернет-ресурсе акимата района. Контроль за исполнением оставлен за акимом района Маканшы Дауреном Койгельдиным.

Эксперты отмечают, что ситуация на Алаколе может стать стимулом для ускоренной реализации проектов по укреплению береговой линии и модернизации инфраструктуры.

