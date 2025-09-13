РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЧС из-за угрозы размыва берега Алаколя объявили в области Абай

    В области Абай в зоне отдыха на озере Алаколь официально введена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Kazinform

    Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС района Маканшы.

    Угроза для набережной и домов отдыха

    Причиной стала угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе. Здесь сосредоточены десятки туристических объектов — дома отдыха, кафе и частные гостиницы. Разрушение берега может повлечь за собой материальный ущерб предпринимателям, а также повлиять на развитие туризма в регионе.

    — Сегодня наша первоочередная задача — не допустить разрушений и обеспечить сохранность объектов отдыха. Все службы находятся в состоянии готовности, — отметила заместитель акима района Маканшы Алия Сарбаева.

    Алаколь традиционно считается одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в Казахстане. В высокий сезон на побережье приезжают десятки тысяч отдыхающих. Однако угроза размыва набережной способна отразиться на имидже курорта и снизить поток туристов.

    По мнению местных предпринимателей, важно не только ликвидировать последствия, но и выработать долгосрочные меры защиты берега.

    — Мы вложили большие средства в развитие туризма на Алаколе. Хотелось бы, чтобы проблемы с инфраструктурой решались системно, чтобы бизнес чувствовал уверенность, — говорит один из владельцев базы отдыха.

    Дальнейшие шаги

    Согласно решению комиссии, все необходимые меры будут приняты в соответствии с законодательством. Документ направлен на официальное опубликование и размещение на интернет-ресурсе акимата района. Контроль за исполнением оставлен за акимом района Маканшы Дауреном Койгельдиным.

    Эксперты отмечают, что ситуация на Алаколе может стать стимулом для ускоренной реализации проектов по укреплению береговой линии и модернизации инфраструктуры.

    Ранее мы рассказывали, какие изменения произошли на Алаколе после замечаний Президента.

    Теги:
    Регионы Казахстана Озеро Область Абай Режим ЧС Алаколь
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают