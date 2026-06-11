ЧСИ в Казахстане будут проходить аттестацию каждые три года

Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам совершенствования исполнительного производства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам сенатора Жанны Асановой, в целях усиления защиты прав граждан законом предусмотрены следующие концептуальные положения:

расширяется упрощенный порядок взыскания штрафов и налоговых задолженностей путем увеличения порога взыскания с 20 до 40 МРП;

вводится обязанность судебных исполнителей уведомлять должников о выселении за 10 дней, чтобы дать им возможность найти другое жилье. На сегодня, судебный исполнитель сам определяет данные сроки, и требование о выселении могли выдаваться даже за один день;

закрепляется норма по отмене всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока предъявления исполнительного документа. Отмена мер будет производиться автоматически постановлением территориального органа юстиции без участия ЧСИ;

вводится ограничение по взысканию не более 25% из государственных пособий для лиц с инвалидностью и социальных выплат по случаю потери работы и утраты трудоспособности;

для перечисления алиментов взыскатель должен предоставить судебному исполнителю реквизиты банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов, и законом устанавливается запрет на обращение взыскания и наложение ареста на указанный счет.

Кроме того, в стране вводится аттестация действующих ЧСИ, включающая проверку знаний законодательства и Кодекса профессиональной чести. Непрохождение повторной аттестации будет являться основанием для лишения лицензии ЧСИ. Аттестация будет проводиться один раз в три года.

Как работает система ЧСИ в Казахстане, читайте здесь.