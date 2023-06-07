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ЧС природного характера объявили в Актау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Июня 2023, 23:40
ЧС природного характера объявили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актау пояснили, что электро- и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме, передает МИА «Казинформ».

«Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации из-за обмеления Каспийского моря комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Актау в 15:00 7 июня приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ.

Принятое решение не повлияет на работу ТОО «МАЭК». Электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме», - сказано в сообщении акимата города.

Ранее мы писали о том, какие меры принимаются прикаспийскими государствами для сохранения Каспийского моря.

Происшествия   Экология   Мангистауская область   Регионы   Природа   Каспийское море   Актау  
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