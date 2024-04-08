Режим ЧС объявили в Актобе и шести районах области

Режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявлена в шести районах Актюбинской области и городе Актобе. Об этом сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК, передает агентство Kazinform.

По его информации, в результате паводка в области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов.

— В результате затопления и смыва участков дороги нарушено дорожное сообщение с 13 населенными пунктами. Ведутся восстановительные работы. На реке Уил установлен временный понтонно-мостовой парк, доставленный инженерной службой Министерства обороны из Алматинской области. В 27 населенных пунктах 695 абонентов остаются без постоянного электричества. 500 из них были временно обеспечены генератором, — сказал спикер.

Как сообщалось, свыше 300 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков. На двух водохранилищах в Актюбинской области снята угроза переливов.