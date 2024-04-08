На двух водохранилищах в Актюбинской области снята угроза переливов

Уровень воды на водохранилищах Актюбинской области замеряют в ручном режиме каждые два часа. Вице-премьер Серик Жумангарин сегодня утром совершил облет трех водохранилищ в Актюбинской области на реках Илек, Каргалы и Сазды. Об этом передает со ссылкой на агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

На Актюбинском и Саздинском водохранилищах благодаря вводу оптимального транзитного режима сброса воды, нет угрозы переливов. Остается высоким объем притока воды в Каргалинском водохранилище. Здесь для предупреждения переливов в течение недели в ручном режиме регулируют сброс воды. При проектной емкости в 280 млн кубометров воды заполняемость Каргалинского водохранилища на сегодня составляет 270 млн м3, или 97%. В результате ручного режима регулирования при притоке воды 350 м3/сек производится сброс воды 350 м3/с. По прогнозам Казгидромета, объемы поступающей воды уже начали спадать.

Фото: Рrimeminister.kz

— В ночь с 6 на 7 апреля была проведена массовая экстренная эвакуация жителей загородных домов города, расположенных вблизи берега Каргалы и находящихся под угрозой затопления, 127 человек переселены в более безопасный район, — сообщил Серик Жумангарин.

Фото: Рrimeminister.kz

В результате паводков в Актюбинской области остаются подтопленными 1053 жилых дома (135 в г. Актобе, 918 в районах), 46 зданий и сооружений (9 в Актобе, 10 — в Кобде, 22 — в Уиле, 4 — в Мугалжаре, 1 — в Темире), 232 двора и 689 дачных домов. Нарушено дорожное сообщение с 17 населенными пунктами.

Всего по области подготовлено 86 пунктов временного приема на 15 тысяч человек. В безопасную зону эвакуировано около 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. 10 663 животных отогнаны в безопасную зону.

Фото: Рrimeminister.kz

В стабилизационном фонде области в достаточном количестве хранятся социально значимые продукты питания (картофель, овощи, рис, гречневая крупа, сахар, растительное масло, мука). Существующего объема достаточно, чтобы обеспечить Актобе и районы, где введен режим чрезвычайного положения, минимум, на 1,5 месяца.