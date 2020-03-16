Чрезвычайное положение ввели в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта в ходе внеочередного заседания Правительство Армении объявило о введении чрезвычайного положения сроком до 14 апреля с.г. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 30, из которых один пациент уже излечился. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, Правительство Армении 16 марта провело внеочередное заседание, в ходе которого было принято решение о введении режима чрезвычайного положения на территории всей республики. Согласно решению Правительства, режим ЧП будет введен с вечера 16 марта и продлится до 14 апреля с.г.

В условиях режима чрезвычайного положения в Армении будут под запретом организация, проведение, а также участие граждан в массовых общественных мероприятиях, собраниях, забастовках, религиозных, обрядовых мероприятиях, концертах, выставках, спортивных, культурных и образовательных мероприятиях, развлекательных и праздничных мероприятиях. На время режима ЧП все учебные заведения будут закрыты.

В то же время министр здравоохранения Армении отметил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло тридцати, один из которых пациент уже излечился. По заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, порядка 300 граждан находятся в изоляции, подготовлены места для еще 300.