10 Июля 2022 08:38

Чрезвычайное положение объявлено в пяти регионах Италии из-за засухи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Италии – сильнейшая за 70 лет засуха. Высыхает крупнейшая река, в пяти регионах объявлено чрезвычайное положение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Река По, крупнейшая в Италии по площади водосборного бассейна и протяженности, продолжает высыхать. Нехватка воды уничтожает урожаи фермеров. Места, где еще несколько месяцев назад полноводная река текла вдоль зеленых берегов, теперь напоминают пустыню.

Нынешнюю засуху на севере Италии называют самой сильной за последние 70 лет. Она вызвана отсутствием дождей весной и летом, снега зимой и более высокими летними температурами.

Для итальянцев это очередное напоминание о тревожных последствиях климатических изменений – как и обрушение из-за жары ледника в Доломитах на прошлой неделе, унесшее жизни 11 человек.

В пяти регионах на севере Италии в связи с засухой была объявлена чрезвычайная ситуация. В десятках муниципалитетов введено нормирование воды.

Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов.

«Соленая вода убивает посевы, они не выдерживают такой концентрации соли», - сообщил 32-летний фермер Джанпаоло Басси. По его оценке, фермер может потерять около четверти урожая в этом году.

Река По простирается по северу Италии на 650 км, от юго-западных Альп до Адриатического моря. Вокруг нее вращается жизнь многих местных сообществ. С ней связана почти треть сельскохозяйственного сектора всей Италии.

«Обычно соленая морская вода попадает в реку у устья реки и остается в ней на несколько километров, но теперь данные показывают, что и в 30 км от устья присутствует соленая вода», - отмечает Паоло Кьявола, профессор береговой динамики в Университете Феррары.

Профессор объясняет, что обычно поток пресной воды выталкивает соленую, но теперь река уступает.

Прогноз погоды на ближайшее время не обещает достаточного количества осадков, которое бы смогло разбавить соленую воду, беспокоится Джанпаоло Басси.

Ученый Паоло Кьявола предупреждает, что в будущем подобная ситуация перестанет быть необычной и Италии придется к этому приспосабливаться.

Сотни тысяч людей, живущих на севере Италии, ощущают на себе последствия засухи. Из-за нормирования воды в городах отключают фонтаны, людям приходится экономить воду в хозяйстве.

Но глава Управления бассейна реки По отмечает, что таких локальных мер недостаточно, чтобы справиться с ситуацией. Нужно, чтобы переход экономик на зеленые рельсы ускорился, сказал Меуччио Берселли в интервью Euronews.

«Мы уже должны перестать дискутировать на эту тему. Все знают, что происходит. В следующем году может быть еще хуже, потому что наши данные показывают, что температура только увеличится, а это значит, что засуха продлится дольше», - добавил Берселли.

Ранее сообщалось, что засуха на севере Италии может привести к потере свыше 30% урожая риса.