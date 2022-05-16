16 Мая 2022 15:11

Чрезвычайное положение объявлено в Ираке из-за песчаной бури

БАГДАД. КАЗИНФОРМ – Песчаная буря накрыла регионы Ирака, что привело к закрытию школ, вузов, аэропорта и госучреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на иракское агентство Shafaq.

Плохая видимость вынудила власти временно закрыть аэропорты. В понедельник воздушные гавани Багдада и Наджафа приостановили обслуживание полетов. Сильный ветер разносит по всей стране потоки пыли и песка, поэтому власти приняли решение закрыть большинство государственных учреждений.

В школах и университетах Багдада приостановлены занятия. Из-за непогоды в госучреждениях провинций Наджаф, Васит, ад-Дивания, Киркук и Дияла 16 мая объявили нерабочим днем. Министерство здравоохранения Ирака объявило о чрезвычайном положении. Министр Хани аль-Акаби призвал департаменты здравоохранения во всех провинциях принять необходимые меры и госпитализировать пострадавших от урагана.

Министерство энергетики, в свою очередь, объявило в своих ведомствах режим повышенной готовности для устранения последствий, которые могут возникнуть из-за шквального ветра. Необходимо отметить, что пыльные бури и сильный ветер характерны в это время года. Текущая пыльная буря стала шестой за последние недели. В начале мая такая же буря вынудила 5 тысяч иракцев обратиться за помощью из-за возникших проблем с дыханием.

Ирак и соседние с ним страны ежегодно сталкиваются с пыльными бурями, которые известны также как «Хамсин». Это явление переводится как «пятьдесят», характерно для стран Ближнего востока и Северной Африки. Оно сопровождается сильными весенними ветрами в течение периода, продолжающегося в среднем не более 50 дней.

Как отмечают специалисты из Arabia Weather, «хамсин» представляет собой термические депрессии, которые обычно образуются весной в северной части африканского континента (в Сахаре) в результате понижения атмосферного давления из-за высокой разницы температур между пустынными регионами и средиземноморским побережьем, где воздух значительно холоднее после зимы.

Это приводит к возникновению сильных воздушных потоков из Сахары в восточном направлении, вдоль побережья Средиземного моря в сторону Леванта. Между тем, пыльные бури значительно участились в Ираке в последние годы из-за деградации почвы и интенсивных засух, усугубляемых изменением климата, повышением средней температуры и резким уменьшением количества осадков.