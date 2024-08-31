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    21:45, 30 Август 2024 | GMT +6

    Чрезвычайное положение в Греции: порт Волос заполнен дохлой рыбой

    Чрезвычайное положение в Греции: порт Волос заполнен дохлой рыбой
    Фото: кадр из видео itv.com

    Экологическая катастрофа в греческом порту Волос: дохлая рыба сплошным ковром покрывает воды гавани. Ее извлекают всеми возможными средствами и отправляют на мусоросжигательные заводы. За один день достают по 40 тонн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Местные жители жалуются на ужасный запах, а ученые предупреждают, что такое количество гниющей рыбы может сильно повлиять на экологию залива.

    По мнению ученых, причиной стало катастрофическое наводнение, произошедшее в прошлом году. Из-за него рыбу смыло из рек и ручьев в небольшое озеро, осушенное десятилетия назад ради борьбы с малярией, но восстановленное в 2018-м ради борьбы теперь уже с засухами.

    После наводнения объем воды в озере вырос втрое, но жара этим летом осушила его вновь, и рыбе пришлось спасаться через каналы и реки, ведущие в море. Контакт с соленой водой и убил пресноводную рыбу. Экологи заявляют, что власти должны были установить сеть на пути вынужденной миграции, но этого сделано не было.

    Городской торговый совет сообщил, что деловая активность в порту уже упала на 80% за трое суток, а власти опасаются колоссальных убытков для туристического сектора.

    Теги:
    Климат Вода Экология Мировые новости Греция
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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