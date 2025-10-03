Чрезвычайное положение объявлено в Узбекистане

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев поручил в кратчайшие сроки создать в проблемных районах оперативные штабы, обеспечить качественную уборку урожая и оперативное решение вопросов, волнующих фермеров.

Как отметил узбекский лидер, в ряде регионов темпы уборки отстают.

В этом году хлопчатником засеяно 875 тысяч га земель, заключены договоры на заготовку 3,7 миллиона тонн сырца. В уборке задействовано более 900 машин, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на обеспечении общественного порядка и безопасности сборщиков, исправности техники и контроле за транспортировкой хлопка.

В этой связи особая ответственность возлагается на сотрудников правоохранительных органов при доставке урожая на приемные пункты. В стране организована охрана всех 418 приёмных пунктов, чтобы предотвратить порчу и обеспечить пожарную безопасность.

В конце сентября в стране выявили 11 нарушений за 10 дней во время сбора хлопка. Три должностных лица были оштрафованы за принуждение к труду.

Ранее сообщалось, что 226 млрд тенге вложат в создание хлопкового кластера в Туркестанской области.