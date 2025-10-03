РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:36, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Чрезвычайное положение объявлено в Узбекистане

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка без потерь, передает агентство Kazinform со ссылкой на Gazeta.uz.

    Чрезвычайное положение объявлено в Узбекистане
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев поручил в кратчайшие сроки создать в проблемных районах оперативные штабы, обеспечить качественную уборку урожая и оперативное решение вопросов, волнующих фермеров.

    Как отметил узбекский лидер, в ряде регионов темпы уборки отстают. 

    В этом году хлопчатником засеяно 875 тысяч га земель, заключены договоры на заготовку 3,7 миллиона тонн сырца. В уборке задействовано более 900 машин, говорится в сообщении. 

    Шавкат Мирзиёев акцентировал внимание на обеспечении общественного порядка и безопасности сборщиков, исправности техники и контроле за транспортировкой хлопка.

    В этой связи особая ответственность возлагается на сотрудников правоохранительных органов при доставке урожая на приемные пункты. В стране организована охрана всех 418 приёмных пунктов, чтобы предотвратить порчу и обеспечить пожарную безопасность.

    В конце сентября в стране выявили 11 нарушений за 10 дней во время сбора хлопка. Три должностных лица были оштрафованы за принуждение к труду.

    Ранее сообщалось, что 226 млрд тенге вложат в создание хлопкового кластера в Туркестанской области.

    Теги:
    Узбекистан Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают