Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в 9 областях РК

Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17-22 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В период 05-07 июня в Мангистауской области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Атырауской области в период 05-07 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Таразе в период днем 05-10 июня ожидается сильная жара 36-38 градусов, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях в период 05-07 июня ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. На западе, юге, юго-востоке Актюбинской области в период днем 05-07 июня ожидается сильная жара 30-35 градусов, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Кызылординской области в период днем 05-09 июня ожидается сильная жара 38-43 градусов, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Туркестанской области в период днем 05-10 июня ожидается повышение температуры воздуха от 32-37 тепла до сильной жары 37-42 градусов, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Жамбылской области в период днем 05-10 июня ожидается сильная жара 35-40 градусов, нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В Алматинской области в период днем 05-10 июня ожидается сильная жара 32-37 градусов. На севере, в центре области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности. В области Жетысу в период днем 05-10 июня ожидается сильная жара 32-37 градусов. На севере, востоке области ожидается нарастание пожарной опасности от высокой (4 класс) до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

На юге области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидается гроза, днем на большей части области гроза, на западе, востоке области град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере области, днем на большей части области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с.