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    08:13, 30 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЧП объявили в Нью-Йорке из-за наводнений

    Нью-Йорк
    Фото: .euronews.com

    Ливневые дожди, не прекращающиеся уже целую неделю, привели к сильным наводнениям в Нью-Йорке и его окрестностях. Мэр города объявил о чрезвычайной ситуации, а губернатор штата предупреждает об угрозе для жизни. Этот сентябрь уже назвали самым дождливым в Нью-Йорке с 1882 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    С начала месяца и на утро пятницы в Нью-Йорке выпало уже почти 350 мм осадков. И хотя власти города и штата пока не зафиксировали смертельных случаев или тяжелых травм в результате наводнения, службы спасения уже шесть раз вызволяли людей из затопленных подвальных помещений.

    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял решение не закрывать школы, поскольку учащимся не грозит опасность, однако он советует жителям города соблюдать особую осторожность и избегать мест, подверженных затоплению.

    ГУбернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала ливневые дожди опасными и даже угрожающими жизни и призвала население Нью-Йорка, Лонг-Айленда и Хадсон-Ривер-Вэлли не рисковать и оставаться на возвышенностях.

    Полиция Нью-Йорка сообщает о том, что многие дороги пришлось перекрыть из-за наводнения, особенно в тех случаях, если магистрали проходят под мостами или в туннелях.

    Служба городского транспорта оповестила пассажиров о том, что четыре линии метро закрыты полностью, а на 12 линиях не работают некоторые станции и наблюдаются значительные задержки. Речь идет об основных маршрутах, которыми пользуются миллионы людей.

    Аэропорт Ла-Гуардия в районе Куинс объявил о том, что терминал А будет временно закрыт.

    Администрация международного аэропорта им. Джона Кеннеди, где на взлетную полосу с утра выпало свыше 100 мм осадков, сообщает, что в связи с погодными условиями рейсы могут задерживаться или даже отменяться и рекомендует пассажирам заранее сверяться с расписанием.

     

    Теги:
    Видео Происшествия Мировые новости США
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