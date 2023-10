ЧП объявили в Нью-Йорке из-за наводнений

С начала месяца и на утро пятницы в Нью-Йорке выпало уже почти 350 мм осадков. И хотя власти города и штата пока не зафиксировали смертельных случаев или тяжелых травм в результате наводнения, службы спасения уже шесть раз вызволяли людей из затопленных подвальных помещений.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял решение не закрывать школы, поскольку учащимся не грозит опасность, однако он советует жителям города соблюдать особую осторожность и избегать мест, подверженных затоплению.

ГУбернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала ливневые дожди опасными и даже угрожающими жизни и призвала население Нью-Йорка, Лонг-Айленда и Хадсон-Ривер-Вэлли не рисковать и оставаться на возвышенностях.

Полиция Нью-Йорка сообщает о том, что многие дороги пришлось перекрыть из-за наводнения, особенно в тех случаях, если магистрали проходят под мостами или в туннелях.

Служба городского транспорта оповестила пассажиров о том, что четыре линии метро закрыты полностью, а на 12 линиях не работают некоторые станции и наблюдаются значительные задержки. Речь идет об основных маршрутах, которыми пользуются миллионы людей.

Аэропорт Ла-Гуардия в районе Куинс объявил о том, что терминал А будет временно закрыт.

Администрация международного аэропорта им. Джона Кеннеди, где на взлетную полосу с утра выпало свыше 100 мм осадков, сообщает, что в связи с погодными условиями рейсы могут задерживаться или даже отменяться и рекомендует пассажирам заранее сверяться с расписанием.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV