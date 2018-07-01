ЧП с батутом: Стороны достигли примирения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владельцы перевернувшегося батута, в результате которого пострадали дети, просят суд закрыть дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное преступление относится к категории небольшой тяжести. В ходе досудебного расследования состоялось примирение сторон между потерпевшими и подсудимыми. Имеется заявление потерпевших, заключено медиативное соглашение о том, что претензий со стороны потерпевших не имеется, возмещены материальный ущерб и моральный вред. (...) Я прошу на данной стадии данное уголовное дело прекратить», - сообщила адвокат подсудимых Светлана Баубекова.

По ее словам, потерпевшая сторона - родители пострадавших детей - не желают присутствовать в суде.

«Я признаю свою вину. Мы компенсировали материальный ущерб и моральный вред. Поговорили с родственниками и родителями потерпевших. Выплатили за лечение детей, моральный вред. Сожалею, что так все произошло. Я прошу прекратить уголовное дело», - обратился к суду подсудимый Михаил Джумабаев. Между тем администратор аттракциона также отметила, что признает вину и подтвердила факт примирения сторон.

Прокурор Ерлан Кульдыбаев отметил, что это уголовное дело может быть прекращено, так как между сторонами достигнуто медиативное соглашение и примирение сторон. Судья Канат Аринов пока не рассмотрел данное ходатайство. Он посчитал, что сторона потерпевших должна выступить в суде, чтобы все участники процесса услышали их мнение.

По данным пресс-службы районного суда Астаны, владельцев обвиняют по подпунктам 1 и 2 части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РК - выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 4 мая на территории торгового центра «Жаннур» сорвало ветром батут с детьми, который пролетел около 20 метров от места закрепления. В городскую больницу №2 с различными травмами попали пятеро детей, четверо из них находились в тяжелом состоянии в реанимации. На сегодня все дети находятся дома. Месяц назад акимат Астаны выдал им сертификаты на реабилитацию.