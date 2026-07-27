ЧМ в Астане, поддержка спортсменов и школьная лига — главные события Федерации борьбы за полгода

Международное сотрудничество, новые меры поддержки спортсменов, развитие школьной борьбы и проведение крупных национальных соревнований — по этим направлениям Федерация борьбы Казахстана вела работу в течение первых шести месяцев, передает корреспондента Kazinform.

Международное признание и усиление позиций Казахстана

Одним из первых направлений работы нового руководства Федерации стало развитие международного сотрудничества. В январе председатель Федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов встретился с президентом United World Wrestling (UWW) Ненадом Лаловичем в штаб-квартире организации. Стороны обсудили развитие казахстанской борьбы и перспективы реализации совместных проектов.

Позже в Ташкенте состоялись переговоры с руководством UWW и UWW Asia, где обсуждались вопросы развития борьбы в регионе и создания в Казахстане Академии борьбы международного уровня.

Важным подтверждением доверия международного сообщества стало решение United World Wrestling провести чемпионат мира по борьбе 2026 года в Астане. Это событие станет одним из крупнейших спортивных мероприятий в истории независимого Казахстана и свидетельствует о высоком авторитете страны в мировой спортивной системе.

Фото: Федерация борьбы Казахстана

Поддержка спортсменов и тренеров

За первые шесть месяцев Федерация расширила меры поддержки спортсменов и тренерского состава.

Квартиры были вручены членам национальной сборной Айдосу Султангали, Нуркоже Кайпанову и Иусуфу Мациеву. Заслуженному тренеру Республики Казахстан Мадияру Курамысову вручили автомобиль.

Также были увеличены размеры денежных премий победителям чемпионата Азии. Чемпионы получили по 30 тысяч долларов США, серебряные призеры — по 20 тысяч долларов, бронзовые — по 10 тысяч долларов.

Дополнительной мерой поддержки стало вручение сертификата на 5 миллионов тенге сборной Казахстана по вольной борьбе U20, победившей в общекомандном зачете чемпионата Азии. Подобные решения отражают новый подход Федерации, при котором достижения спортсменов получают не только общественное признание, но и конкретную социальную поддержку.

Развитие детско-юношеского спорта

В течение полугодия руководство Федерации посетило спортивные объекты, где проходят подготовку национальные сборные и молодые спортсмены. Во время поездок оценивались условия тренировочного процесса, состояние инфраструктуры и потребности региональных школ борьбы.

Фото: Федерация борьбы Казахстана

Одним из проектов стало подписание меморандума между Министерством туризма и спорта, Министерством просвещения и Федерацией борьбы Казахстана о реализации проекта «Школьная лига борьбы». Он направлен на развитие греко-римской, вольной и женской борьбы среди школьников.

Национальные соревнования

В первой половине года Федерация провела чемпионаты Казахстана среди спортсменов возрастных категорий U15, U17, U20 и U23.

В соревнованиях приняли участие более трех тысяч спортсменов из всех регионов страны. Кроме того, впервые были предусмотрены денежные вознаграждения победителям и призерам отдельных национальных турниров.

Международные результаты

В первой половине 2026 года казахстанские борцы завоевали ряд наград на международных соревнованиях.

Женская сборная выиграла три золотые медали на рейтинговом турнире Muhammad Malo в Албании. Алматбек Аманбек стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе. Молодежная сборная U20 заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Азии по вольной борьбе.

Фото: НОК

Едиге Касымбек стал победителем рейтингового турнира в Будапеште в весовой категории до 125 кг. Серебряный призер Олимпийских игр Демеу Жадыраев одержал победу над двукратным чемпионом мира Акжолом Махмудовым.

В 2026 году Астана примет чемпионат мира по борьбе, который станет одним из крупнейших международных турниров, запланированных в стране.