ЧМ-2022: сборная Англии уничтожила команду Ирана

21 Ноября 2022, 21:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Англии крупно обыграла команду Ирана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч с самого начала не задался для иранцев – англичане сразу захватили территорию и принялись планомерно осаждать ворота соперника навесами и прострелами. Вдобавок примерно в первой трети игры получил травму и не смог продолжить игру голкипер Ирана Алиреза Беиранванд, который столкнулся с собственным защитником. Вместо него вышел Хоссейн Хоссейни, и сложно сказать, кому из иранских вратарей не повезло больше: не успев выйти на замену, Хоссейни пропустил – прекрасный гол головой забил Джуд Беллингэм, замкнув подачу Люка Шоу. Совсем скоро британцы удвоили преимущество – после очередного углового скидку в центр штрафной сделал Магуайр, после чего снаряд с ходу вогнал в самую «девятку» Букайо Сака. Прошло совсем немного времени, и англичане забили в третий раз – с прострела Кейна отличился Рахим Стерлинг. Арбитр добавил к первому тайму целых четырнадцать минут (врачи долго оказывали помощь Беиранванду), но больше ничего интересного на поле не произошло.

Во втором тайме иранцы попытались переломить ход матча, начали активно прессинговать защитников и вратаря английской сборной, но родоначальники футбола были готовы к такой ситуации и вновь спокойно забрали мяч под свой контроль. Чувствовалось, что игроки сборной Ирана начали играть жестче, не стесняясь бить соперников по ногам при потере мяча. Однако сами же иранцы много суетились, теряли мяч на ровном месте. В результате одна из атак «трех львов» закончилась взятием ворот – Стерлинг сместился справа в центр и покатил мяч в самый уголок. Правда, почти сразу Иран размочил счет: пасом Голизаде воспользовался Мехди Тареми, в касание вколотивший мяч под перекладину.

Недолго играла иранская музыка, выражаясь образно – вышедший на замену Маркус Рэшфорд вошел справа в штрафную, подправил мяч под левую ногу и технично отправил пятнистого под штангу. В концовке матча англичане расчертили отличную контратаку, и Джек Грилиш закатил мяч уже в пустые ворота – 6:1.

Как оказалось, это еще не все. В добавленное к тайму время арбитр назначил пенальти в ворота «трех львов», и Тареми с «точки» переиграл Пикфорда, сделав дубль. Итоговый счет 6:2.

В группе «В» сегодня также сыграют сборный США и Уэльса.

Фото: fifa.com