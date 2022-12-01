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ЧМ-2022: Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф

1 Декабря 2022, 03:12
ЧМ-2022: Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но не смогла выйти в плей-офф

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В группе С все команды имели одинаковые возможности выйти в 1/8 финала. Все хотели добиться победы. Саудовцы и мексиканцы с первых минут показали, что матч будет захватывающим. Они создали достаточно опасных моментов на несколько голов, активно атаковали подопечные Херардо Мартино, но команды на перерыв ушли без забитых мячей.

Вторая половина встречи началась с гола. Счет открыли «трехцветные». На 48 минуте после розыгрыша отличился нападающий Энри Мартин. Спустя 7 минут мексиканцы удвоили преимущество - Луис Чавес красивым дальним ударом отправил мяч прямо в девятку. На этом латиноамериканцы не успокоились, им нужно было забить еще больше голов, но все попытки оказались тщетны. На 95 минуте они пропустили один мяч, полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари установил окончательный счет в матче. Победа сборной Мексики со счетом 2-1 не позволила им выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что сборная Туниса одержала историческую победу над командой Франции, но вылетела с чемпионата мира, а Австралия обыграла Данию и вышла в плей-офф. Также сборная Аргентины победила Польшу и вышла из группы с первого места.

Фото: Meng dingbo/Xinhua/Globallookpress


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