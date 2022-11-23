ЧМ-2022: Хорватия и Марокко голов не забили

23 Ноября 2022, 17:59

АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – Сборные Хорватии и Марокко так и не сумели поразить ворота друг друга и матч завершился нулевой ничьей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встречу немного активнее начали марокканцы, Амалла пытался по левому краю ворваться в штрафную хорватов, но помешали защитники. Затем то же самое пытался проделать Хаким Зиеш уже справа, но с тем же результатом. Вскоре прострел Хакими едва не срезал защитник, мяч забрал голкипер «шашечных». Ответ хорватов получился очень опасным: Перишич решил зарядить издали и совсем немного не хватило ему, чтобы поразить правую девятку. Очень много борьбы и сумбура было в первом тайме а под занавес первой половины встречи должны были открывать счет европейцы: Соса продрался по левому флангу и простреливал вдоль вратарской. В упор бил Никола Влашич, но прекрасно проявил себя кипер североафриканцев. Минутой позже Модрич подкараулил отскок мяча возле штрафной и пальнул над перекладиной. 0:0 в первом тайме.

Вторую половину встречи активнее начали «атласские львы», которые сразу начали высоко прессинговать балканцев. Буфаль прорывался слева, но хорваты ликвидировали угрозу. После этого уже хорваты пытались начать несколько перспективных атак, но тоже ничего не добились. В середине тайма «шашечным» удалось забрать мяч под свой контроль, и они принялись перекатывать его как на своей, так и на чужой половине. Однако, выйти на ударную позицию либо сделать пас было тяжело – перед европейцами сразу выстраивались два редута игроков соперника, которые отвечали острыми скоростными выпадами. Но их подводила излишняя любовь к индивидуальным действиям – опытных защитников Хорватии так не пройдешь. В оставшееся время команды так и не сумели «распечатать» ворота друг друга.

Фото: www.championat.com