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ЧМ-2022: Австралия выиграла Тунис и продолжит борьбу за выход в плей-офф

26 Ноября 2022, 18:09
ЧМ-2022: Австралия выиграла Тунис и продолжит борьбу за выход в плей-офф

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Австралии выиграла Тунис во втором матче чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счетом 1:0.

После первого тура Австралия замыкала турнирную таблицу группы, а Тунис имел одно очко. Многие эксперты предполагали, что команды покажут открытый футбол. Но с первых минут матча активными выглядели только австралийцы. Они пытались забить быстрый гол, нанесли по воротам несколько ударов, но счет был открыт всего лишь на 23 минуте. Митчелл Дьюк забил красивый гол головой после передачи Крейга Гудвина с левого фланга.

После этого темп игры немного успокоился, а африканцы активизировались всего лишь ближе к концовке тайма. На 40 минуте Тунис имел возможность сравнять счет - Мохамед Дрегер, получив передачу от партнера, пробил по воротам, но защитник соперника сумел подставить ногу и выбить мяч на угловой. Также на добавленной минуте Юссеф Мсакни мог вернуть паритет на табло, но пробил рядом со штангой.

Во втором тайме больше мячом владели подопечные Джалала Кадери. Тунисцы тоже понимали, что это поражение может их лишить первого в истории страны выхода в плей-офф, так как впереди их ждет игра с фаворитом турнира - Францией. Поэтому, чтобы не оказаться в трудной ситуации, они пытались заработать хотя бы одно очко. Активно действовали в атаке, но австралийцы уверенно оборонялись. В свою очередь, также периодически создавали опасные моменты - старались удвоить счет, но все попытки были тщетны. В итоге матч завершился в пользу австралийцев.

Фото: ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES

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