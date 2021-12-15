Члены партии «Ауыл» награждены государственными наградами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» в преддверии 30-летия Независимости РК провела традиционный «V Форум передовиков труда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия члены партии, внесшие весомый вклад в развитие сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, экологии, цифровизации и других сфер, были награждены государственными, ведомственными и юбилейными наградами.

Поздравляя однопартийцев с полученными наградами, председатель партии «Ауыл» Али Бектаев также отметил, что в канун 30-летия Независимости страны партия «Ауыл» инициировала республиканскую акцию «30 добрых дел». На протяжении месяца по всей республике были проведены благотворительные мероприятия по поддержке малоимущих и малообеспеченных семей. Так, например, в Алматинской области малообеспеченным семьям были вручены ключи от новых домов, в Туркестанской области детям и людям с ограниченными возможностями были переданы медицинские гигиенические изделия, в Павлодарской области партийцы передали зимний запас продуктов, а также материальную помощь Дому престарелых, во всех регионах были розданы продуктовые корзины малообеспеченным семьям. В ходе акции депутатами от партии за свой счет было проведено водоснабжение в сельские населенные пункты и освещение сельской центральной улицы, вручены отопительные печи малоимущим семьям и т.д. В городах республиканского значения Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в течение месяца длилась акция «Жолаушыға жаңашыр бол», в ходе которой активисты партии бесплатно довозили людей пенсионного возраста и женщин с маленькими детьми до места назначения. Во всех регионах была проведена донорская акция «Дертті жандарға дем бер!» по сдаче крови. Также в рамках «30 добрых дел» были организованы мотивационные встречи для учеников сельских школ, ознакомительные экскурсии по опытному хозяйству для студентов колледжей, спортивные мероприятия, а также ІІІ Молодежный Форум сельской молодежи».

По словам Али Бектаева, Форум передовиков труда партия «Ауыл» проводит ежегодно, накануне Дня независимости. Здесь чествуют партийцев, внесших свой особый вклад в развитие нашего государства и удостоенных

государственными и ведомственными наградами. В канун празднования 30-летнего юбилея Независимости страны 40 партийцев получили также юбилейные медали.

«Нам необходимо повышать статус человека труда, формировать в обществе положительное отношения к рабочим профессиям и поднимать престиж сельских тружеников. Мы считаем, что человек труда должен быть самым уважаемым и популярным в нашей стране. Трудолюбивого человека необходимо поощрять высокой зарплатой, наградами и всевозможными льготами. И мы, как партия «Ауыл», должны стать инициатором всех мер по повышению престижа и популярности трудящегося человека», - сказал Али Бектаев.

За последние пять лет свыше 800 членов партии «Ауыл» были награждены государственными и ведомственными наградами.