Члены Нацсовета поддержали действия Президента РК Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известные общественные деятели и члены Национального совета общественного доверия, среди которых Айдос Сарым, Ерлан Саиров, Талгат Калиев, Багдат Мусин, Айнур Сабитова, Андрей Чеботарев, Берик Абдигалиев, Мурат Абенов, Сейдахмет Куттыкадам и другие приняли обращение к казаxстанцам, в котором они выразили поддержку мер, озвученных Главой государства. Члены Национального совета призвали граждан заботиться о социально уязвимых слоях населения – тех, кто особенно нуждается в помощи, передает МИА «Казинформ».

Члены Национального совета общественного доверия в своем обращении отметили необходимость проявить сплоченность в период режима чрезвычайного положения.

«Кризисная ситуация, в которой находится мир, усугубляется глобальным экономическим переустройством. Мировая экономика переживает глубокие и системные изменения. Мировые рынки падают, мировые валюты находятся под ударом. С серьезными экономическими трудностями и проблемами столкнулись все страны», - отмечается в обращении.

Все общества объединяются вокруг непреходящих и безусловных ценностей – взаимопомощи, солидарности, сопричастности. Перед угрозой пандемии люди сплачиваются и вместе преодолевают трудности, с пониманием относятся к вынужденным, но необходимым запретам. К этому призывают члены Национального совета и казахстанцев.

«Мы всецело поддерживаем меры, предложенные Главой Государства Касым-Жомартом Токаевым, по общенациональной борьбе против этой эпидемии. Считаем, что в этот сложный и трудный момент государство и общество, власть и граждане должны показать свою волю к единению и способность к сплоченности перед вызовом для всех нас!

Мы призываем заботиться о социально уязвимых слоях населения – тех, кто особенно нуждается в помощи. Уделять особое внимание и заботу пожилым людям, в первую очередь, подверженным риску нового вируса. Помогать врачам, медработникам и всем тем, кто сейчас находится на передовой борьбы с пандемией», - отметили общественные деятели в своем обращении.

По мнению членов НСОД, важно с пониманием относиться и соблюдать временные ограничения и, таким образом, заботиться о себе, о своей семье и окружающих. Только так казахстанцы обезопасят свою страну, народ и каждую семью от пандемии. Государство со своей стороны предпринимает все необходимые меры, действует на опережение и упреждение, говорится в обращении членов Национального совета общественного доверия.