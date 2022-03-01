Члены этнокультурных объединений ВКО возложили цветы к монументу Независимости
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Представители этнокультурных объединений, активисты Дома дружбы и АНК ВКО возложили цветы к монументу Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.
Как говорят организаторы, основная цель мероприятия – отдать дань памяти историческим событиям, в условиях которых формировался суверенный Казахстан. Страна прошла огромный путь длиной в три десятилетия. За это время вышла на качественно новый уровень политического, экономического и социального развития, а «топливом» для движения вперед служили и продолжают служить неизменные ценности: единство, согласие и взаимоуважение.
«Монумент Независимости символизирует нерушимость и величие Казахстана, единение и силу народа, прошедшего сквозь череду горестных и калейдоскоп счастливых событий. Смотря на это величественное сооружение, мы вновь и вновь будем гордиться землей, которая стала нам второй Родиной», – отметил председатель немецкого культурного центра Евгений Шумахер.
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