+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Члены этнокультурных объединений ВКО возложили цветы к монументу Независимости

1 Марта 2022 20:53
Поделиться:
Члены этнокультурных объединений ВКО возложили цветы к монументу Независимости

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Представители этнокультурных объединений, активисты Дома дружбы и АНК ВКО возложили цветы к монументу Независимости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Новости по теме
Супруга Халық Қаһарманы Газиза Байтасова поблагодарила сотрудников полиции
Представители духовенства столицы поздравили казахстанцев с Днем благодарности В Нур-Султане молодежь и спортсмены выразили благодарность казахстанцам Скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев установили в Актобе

Как говорят организаторы, основная цель мероприятия – отдать дань памяти историческим событиям, в условиях которых формировался суверенный Казахстан. Страна прошла огромный путь длиной в три десятилетия. За это время вышла на качественно новый уровень политического, экономического и социального развития, а «топливом» для движения вперед служили и продолжают служить неизменные ценности: единство, согласие и взаимоуважение.

«Монумент Независимости символизирует нерушимость и величие Казахстана, единение и силу народа, прошедшего сквозь череду горестных и калейдоскоп счастливых событий. Смотря на это величественное сооружение, мы вновь и вновь будем гордиться землей, которая стала нам второй Родиной», – отметил председатель немецкого культурного центра Евгений Шумахер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #АНК   #Регионы  
Поделиться:
Новости по теме
Супруга Халық Қаһарманы Газиза Байтасова поблагодарила сотрудников полиции
Представители духовенства столицы поздравили казахстанцев с Днем благодарности
В Нур-Султане молодежь и спортсмены выразили благодарность казахстанцам
Скульптурную композицию в знак благодарности казахскому народу от корейцев установили в Актобе
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
3 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
4 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
5 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
6 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Читайте также
Актуальные вопросы в сфере молодежной политики обсудили в Атырау
Снижение прироста заболеваемости COVID-19 отмечается в Талдыкоргане
Переговоры России и Украины завершились
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив