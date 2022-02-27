Члены «Ассамблея жастары» приняли участие в донорской акции в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня благодарности члены молодежного объединения «Ассамблея жастары» ВКО не остались равнодушными и приняли активное участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь», прошедшей в Восточно-Казахстанском областном центре крови. Молодые ребята были воодушевлены тем, что смогут внести свой вклад в такое важное дело,

«Это мой первый опыт в качестве донора. Конечно же, без волнения не обошлось, но благодаря грамотным специалистам, оно вмиг развеялось. Процедура прошла быстро и совершенно безболезненно. Надеюсь, что смогу стать постоянным донором, ведь так хочется делать что-то хорошее для других», – отметил один из активистов Рафаиль Вергуязов.

Благородное стремление представителей молодого поколения медики оценили. Крепкая связь Дома дружбы и Центра крови способствует нравственному развитию подрастающего поколения и формированию идеалов добра.

«С Домом дружбы мы сотрудничаем давно. Представители учреждения регулярно участвуют в наших акциях. Ценно, что молодежь также осознает глубинную роль донорства в повседневной жизни. Запасы крови всегда должны быть в достаточном количестве, ведь помощь больным, пострадавшим, то есть тем, кто находится в критической ситуации, необходимо оказывать оперативно и своевременно. Спасибо большое членам «Ассамблея жастары» за их стремление совершать добрые поступки во имя других», – поделилась специалист для агитации населения к донорству ВК ОЦК Мира Мустафина.



