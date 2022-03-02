Члены АНК поддерживают трансформацию правящей партии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе РГУ «Қоғамдық келісім» в дистанционном режиме с участием руководителей республиканских и региональных этнокультурных объединений состоялось обсуждение инициатив, озвученных вчера в ходе внеочередного съезда правящей партии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГУ «Қоғамдық келісім».
Сопредседатель ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского ингушского народов «Вайнах» А.Мурадов отметил, что в рамках XXII съезда партии Главой государства Касым-Жомартом Токаевым были обозначены основные контуры предстоящих программных изменений.
«Заявленная трансформация станет тем самым первым шагом на пути крупномасштабных политических изменений, которые ждут Новый Казахстан. И именно в этом состоит столь критическая важность трансформации «Nur Otan» не только под эгидой новой партии «Amanat», но и для самих граждан, – подчеркнул он.
В рамках обмена мнениями председатель Алматинского областного филиала республиканского ОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Ш.Асиев отметил, что преобразования произойдут не только в части переименования партии.
«Впереди еще предстоит большая работа по глубокой перезагрузке, а также полной модернизации партии и политической системы в целом. При этом, этнокультурные объединения готовы к дальнейшему сотрудничеству с партией в этом направлении», – внес предложение участник встречи.
Также председатель ОЮЛ «Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик» И.Хашимжанов обратил внимание на важность выстраивания эффективного механизма взаимодействия с населением.
«Вопросы граждан должны не только приниматься, но и находить свое практическое решение. Для выстраивания работы у партии есть весь необходимый ресурс, для этого депутаты должны вместе обсуждать, анализировать и предпринимать шаги», – сказал спикер.
В завершение участники встречи выразили свою готовность принять активное участие в реализации намеченных Главой государства реформ.
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