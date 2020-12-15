Членов семей погибших полицейских чествовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также за самоотверженность в борьбе с преступностью медалью «Ерлігі үшін» награждены посмертно капитан милиции Габдулла Жуматаев, сержант милиции Оразбай Тугамбаев, сержант милиции Бауржан Сериков, сержант полиции Александр Истомин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДП Карагандинской области пригласили на чествование членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Перед началом церемонии награждения, присутствовавшие почтили минутой молчания память героев.

Награды были переданы брату Оразбая Тугамбаева Несипбаю Тугамбаеву, брату Бауыржана Серикова Адильжану Серикову, супруге Габдуллы Жуматаева Галие Жуматаевой, матери Александра Истомина Валентине Истоминой.

«Сотрудники полиции с первых дней существования органов внутренних дел находятся на передовой линии в борьбе за образцовый порядок, самоотверженно выполняя свой служебный долг, проявляя мужество и бесстрашие. В борьбе с преступностью им приходится идти на риск в единоборстве с вооруженными преступниками и ради спасения других жертвовать своей жизнью. Более 20 лет прошло со дня героической гибели наших товарищей. Все они до конца остались верными своему служебному долгу и присяге. До настоящего времени их поступки служат для всех сотрудников органов внутренних дел примером героизма и мужества, верности своему народу. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Мы чтим светлую память о наших товарищах, желаем их семьям и родственникам крепкого здоровья и благополучия! У наград не бывают сроков давности. Отрадно, что после стольких лет Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ о присвоении им посмертно государственных наград медалей «Ерлігі үшін», - отметил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

«С момента гибели моего сына, Александра Истомина, прошло уже 20 лет. Спасибо Президенту, что он наградил Сашу и других ребят, что о них всегда помнят. Конечно, весомая заслуга и министра МВД РК Ерлана Тургумбаева, благодаря которому сохраняется и чтится каждое имя погибшего сотрудника. И сослуживцы сына ко мне часто приезжают, помогают. А для меня, как матери, главное, чтобы его не забывали. Благодарю полицейских за их трудную работу. Они делают все, чтобы над нашим Казахстаном было чистое мирное небо», - сказала Валентина Истомина.

…2 марта 1995 года в Агадырский РОВД был доставлен житель поселка – находясь в нетрезвом состоянии и угрожая обрезом, он избил супругу. Ночью задержанный напал на сотрудников дежурной части, завладев оружием одного из них. В целях предотвращения побега старший инспектор-дежурный капитан милиции Габдулла Жуматаев, помощник дежурного сержант милиции Оразбай Тугамбаев и милиционер водитель сержант милиции Бауржан Сериков попытались задержать преступника. При этом последний оказал вооруженное сопротивление. В результате от полученных огнестрельных ранений милиционеры скончались. Принятыми оперативно-розыскными мерами при участии сил роты оперативного реагирования УВД города Караганды и ОМОН МВД РК 5 марта преступник обнаружен в одном из сараев поселка Агадырь. При оказании вооруженного сопротивления он был убит.

…26 октября 2000 года снайпер роты специального назначения ГУВД Карагандинской области сержант полиции Александр Истомин был задействован в оперативно-поисковых мероприятиях по задержанию особо опасных преступников. Они подозревались в разбойном нападении на один из банков города Караганды. Во время ОПМ была обнаружена машина, на которой ориентировочно передвигались преступники. Старший группы принял решение оставить Александра Истомина возле автомобиля подозреваемых и вести наблюдение. Остальные члены группы отправились сообщить об обнаружении автомашины преступников остальным участникам операции. Во время наблюдения Александр Истомин заметил разыскиваемых, направлявшихся к машине. Сержант полиции вступил с ними в неравную схватку. Преступники выхватили оружие, стали отстреливаться. Один из них причинил Александру огнестрельное ранение, от которого он скончался в больнице. В последующем данный преступник был ликвидирован в ходе оперативно-розыскных мероприятий при оказании вооруженного сопротивления. Другие разыскиваемые были задержаны и переданы суду.