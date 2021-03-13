Член земельной комиссии СКО высказался о земельном вопросе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор КТ «МАМБЕТОВ И К», член областной земельной комиссии СКО Еркебулан Мамбетов выразил свою точку зрения касательно запрета продажи земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что это решение правильное. Потому что в свое время этот вопрос нашумел. Я думаю, все это уже обдумали и все детали проработали в этом вопросе», - сказал Еркебулан Мамбетов.

Ранее первый заместитель Председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», член НСОД Толеутай Рахимбеков высказался по ворпосу запрета продажи земли иностранцам.

«Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» в своей предвыборной программе однозначно заявила, что она категорически выступает против продажи и сдачи в аренду земли иностранным гражданам, гражданам без гражданства и юридическим лицам с любой долей участия иностранцев. Почему? Потому что, во-первых, земля это Аманат, который нам передали наши предки. Во-вторых, у казахов никогда не было частной собственности на землю. Те примеры, которые приводят некие радетили частной собственности на землю, что в Америке, Канаде, Европе (частная собственность на землю) – ребята вы хоть элементарно задумайтесь о менталитете народа! Там менталитет единоличника, мы общинный народ», - сказал Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Отметим, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.



