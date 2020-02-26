+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 14 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Член Президентского кадрового резерва получил руководящую должность в сфере энергетики

26 Февраля 2020 13:15
Поделиться:
Член Президентского кадрового резерва получил руководящую должность в сфере энергетики

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе член Президентского кадрового резерва Бекжан Мухидинович Алимкулов назначен руководителем территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Туркестанской области.

Новости по теме
Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента РК по Афганистану
Назначен новый тренер команды девушек-боксёров Назначен аким Урджарского района Восточно-Казахстанской области Назначен заместитель акима Шымкента

Бекжан Алимкулов свою трудовую деятельность начал в сфере юридической деятельности АО «Қазақстан темiр жолы» и продолжил ее на крупном предприятии строительной промышленности в столице.

Он является членом Совета по поддержке предпринимательства филиала партии «Nur Otan», лауреатом Государственной премии «Дарын», членом центрального совета общественного объединения молодежного крыла «Jas Otan».

Бекжан Алимкулов свободно владеет несколькими языками, прошел стажировку по программе подготовки управленческих кадров, организованную Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.

Жизненное кредо молодого руководителя - способствовать процветанию и благополучию родной страны.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Туркестанская область, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив