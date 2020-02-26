Член Президентского кадрового резерва получил руководящую должность в сфере энергетики

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На текущей неделе член Президентского кадрового резерва Бекжан Мухидинович Алимкулов назначен руководителем территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Туркестанской области.

Бекжан Алимкулов свою трудовую деятельность начал в сфере юридической деятельности АО «Қазақстан темiр жолы» и продолжил ее на крупном предприятии строительной промышленности в столице.

Он является членом Совета по поддержке предпринимательства филиала партии «Nur Otan», лауреатом Государственной премии «Дарын», членом центрального совета общественного объединения молодежного крыла «Jas Otan».

Бекжан Алимкулов свободно владеет несколькими языками, прошел стажировку по программе подготовки управленческих кадров, организованную Федеральным министерством экономики и энергетики Германии.

Жизненное кредо молодого руководителя - способствовать процветанию и благополучию родной страны.