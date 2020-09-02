Член АНК: В Послании Президент обозначил основные цели посткризисного развития страны

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Культорганизатор Дома дружбы города Экибастуза, член АНК Людмила Кожелдакова прокомментировала Послание Президента РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Хочется присоединиться к словам Президента, выразить благодарность за борьбу с коронавирусом врачам, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, волонтерам, предпринимателям и всем гражданам, не оставшимся равнодушными в этой ситуации. Считаю, что в Послании поставленные основные цели посткризисного развития страны по экономическим и социальным вопросам, отмечены Президентом очень верно, так как во время пандемии произошёл небольшой кризисный сбой не только в экономике, но во всем информационном мире», - отметила Людмила Кожелдакова.

По ее словам, Касым-Жомарт Токаев предложил принять новые меры по защите прав человека.

«Я считаю, что каждый гражданин Казахстана должен осознавать всю сущность происходящего, отнестись к данной ситуации с пониманием и самое главное - защитить, уберечь себя и своих близких.

Президент предложил новую модель государственного управления и реформы в этой сфере проводить системно, так как пандемия ещё продолжается. Необходимо изменить подходы к государственному управлению, кадровой политике, системы принятия решений и ответственность за их исполнения», - добавила Людмила Кожелдакова.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.