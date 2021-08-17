Член АНК: рассуждения о вакцинации без знаний – демагогия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель РМО «Жарасым» Тимур Джумурбаев поделился мнением касательно споров «антиваксеров» и приверженцев вакцинации в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда человек не является специалистом в узкой сфере, к примеру, профессиональным врачом, не будучи компетентным в этих вопросах, рассуждать об эффективности и вреде вакцины можно до бесконечности. Если человек не обладает конкретными знаниями в медицине, то все эти рассуждения не больше, чем демагогия», - сказал Тимур Джумурбаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
По его мнению, польза вакцинации сегодня уже доказана временем и положением, с которым мы столкнулись.
«Очень тяжело наблюдать за близкими, у кого в семье случается горе, кто попадает в больницу, тяжело переносит течение коронавирусной инфекции. Здесь уже речь идет о том, что мы, как граждане своей страны, несем ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье своих близких, наших родных, наших соседей. Уверен, это касается всех казахстанцев», - отметил спикер.
«На сегодняшний день вакцинация – это единственный выход из сложившейся ситуации. Во-первых, вакцинация позволит нам выйти из тех «ковидных тисков», в которых мы находимся уже без малого два года. Кроме того, вакцинация даст возможность нашему организму более эффективно противостоять этому вирусу», - заключил Т. Джумурбаев.
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