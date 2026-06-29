Чистая вода для региона: как нацпроект меняет Балхаш

В Карагандинской области продолжается реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Одним из ключевых направлений стала реконструкция системы водоснабжения Балхаша и поселка Саяк. Масштабные работы направлены на обновление коммунальной инфраструктуры, повышение надежности подачи питьевой воды и создание условий для устойчивого развития региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

ТОО «Балхаш Су» одновременно реализует несколько крупных проектов по обновлению изношенных инженерных сетей и расширению доступа населения к централизованному водоснабжению. Модернизация позволит сократить потери воды, повысить эффективность работы коммунальной системы и снизить аварийность на сетях.

В поселке Саяк, где проживают более двух тысяч человек, за последние годы ситуация с водоснабжением значительно улучшилась. Если до 2019 года вода подавалась раз в три дня, то сегодня действует график подачи через день по одному часу. В рамках реконструкции магистрального водовода Токырау — Саяк уже проложено 65,6 км новых пластиковых труб, осталось переподключить 16 км. В 2026 году также планируется заменить еще 50 км водовода.

Фото: акимат города Балхаш

В Балхаше продолжаются второй и третий этапы реконструкции городских водопроводных сетей общей протяженностью 97,7 км. На сегодняшний день обновлено 61,1 км коммуникаций, еще 11 км заменят до конца 2026 года. Полностью завершить работы планируется в 2027 году. Реализация проекта позволит сократить количество технологических потерь и обеспечить бесперебойное водоснабжение для десятков тысяч жителей города.

Фото: акимат города Балхаш

Параллельно модернизируется главная насосная станция Токырау. После капитального ремонта пяти скважин, замены сборного водовода и ремонта еще четырех скважин удалось повысить производительность системы и обеспечить более стабильную подачу воды потребителям.

В поселках Торангалык, Чубар-Тюбек и Гульшат централизованное водоснабжение пока отсутствует — жителей обеспечивают питьевой водой специализированные водовозы по заявкам.

Фото: акимат города Балхаш

Одновременно продолжается строительство нового водовода протяженностью 28 километров до поселка Торангалык. После завершения проекта его жители получат доступ к централизованному холодному водоснабжению.