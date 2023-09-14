Чистая прибыль Казахтелекома за полгода составила 58,5 млрд тенге

Об этом сообщила главный финансовый директор компании Людмила Атамуратова в ходе Дня эмитента, проведенного на площадке Казахстанской фондовой биржи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила Л.Атамуратова, по данным консолидированной отчетности, выручка Группы по итогам первого полугодия 2023 года превысила 330 млрд тенге и увеличилась на 10% относительно первого полугодия 2022 года и на 17% относительно первого полугодия 2021 года. Рост доходов был достигнут, как благодаря наращиванию их в сегменте фиксированной телекоммуникационной связи, так и в сегменте мобильной связи. В результате, консолидированная чистая прибыль за первое полугодие 2023 года составила 58,5 млрд тенге и увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по итогам которого она составляла 51 млрд тенге.

Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за 6 месяцев 2023 года достиг уровня 153 млрд тенге и улучшился на 10% по сравнению с тем же показателем за январь-июнь предыдущего года. Одновременно выросли и капитальные расходы Группы, с 53 до 255 млрд тенге, что связано, как с реализацией новых проектов, так и с модернизацией существующих активов.

«Как вы знаете, 156 млрд тенге были уплачены Группой в государственный бюджет за радиочастоты для мобильной связи пятого поколения 5G, что даст нашим дочерним компаниям возможность построить принципиально новую инфраструктурную сеть на территории страны. Инвестиции в сеть - это вложения в будущую прибыль компании. Хочу особо подчеркнуть, что размер затрат непосредственно на приобретение основных средств в этом году почти в 2 раза больше, чем в сопоставимом периоде 2022 года. Стабильный рост всех основных финансовых показателей, который продолжается уже несколько лет, позволяет нам реализовать новые проекты и модернизировать основные активы», – сказала Л.Атамуратова.

Спикер подчеркнула, что руководство Группы компаний большое внимание уделяет вопросам поддержания финансовой устойчивости. Несмотря на существенный рост расходов, показатели финансовой устойчивости компании по итогам первого полугодия 2023 года улучшились: основные показатели долговой нагрузки, соотношения Долг/ EBITDA и Долг/ Собственный капитал снизились на 21% и на 24%, соответственно, по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Соотношение чистый долг/ EBITDA составляет 0,66 на конец первого полугодия 2023 года на консолидированной основе, при этом у Группы компаний имеется свободный доступ к заемному капиталу. Он обеспечивается, в том числе, и за счет достаточно высокого международного кредитного рейтинга.

Группа компаний имеет серьезные возможности для финансирования реализации намеченных инвестпроектов с умеренным ростом долговой нагрузки. Результаты, продемонстрированные крупнейшим телеком-оператором страны в первом полугодии, позволяют его руководству прогнозировать рост основных финансовых показателей и по итогам года. В частности, выручка Группы в 2023 году ожидается на уровне 670-690 млрд тенге против 635 млрд тенге в 2022 году.