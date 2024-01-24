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    12:07, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Чистая прибыль АО «Самрук-Казына» ожидается на уровне 1,9 трлн тенге по итогам 2023 года

    самрук
    Фото: sk.kz

    В АО «Самрук-Казына» состоялось заседание Общественного совета, на котором подвели итоги работы за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе заседания председатель Правления Акционерного общества Нурлан Жакупов сообщил, что по предварительным данным, в 2023 году чистая прибыль Фонда будет на уровне 1,9 трлн тенге, что сопоставимо с результатами 2022 года.

    — Хотя в 2022 году средняя цена на нефть составила 99 долларов США за баррель, а в 2023 — 81, то есть цена на нефть просела почти на 20%. Более того на фоне растущего спроса внутри страны сократился объем экспорта газа. При этом цены на газ на внутреннем рынке намного ниже экспортных. Результатов сопоставимых с 2022 годом по чистой прибыли мы достигли благодаря эффективному управлению ликвидностью и казначейским портфелем, — сказал Нурлан Жакупов.

    Было также отмечено, что госхолдинг принял единую политику управления свободными денежными средствами в нацкомпаниях, провел переговоры с банками, улучшив условия по размещению денег фонда. Более чем в два раза превышен показатель по доходности по свободной ликвидности.

    В свою очередь управляющий директор по приватизации и развитию АО «Самрук-Казына» Салтанат Сатжан в интервью журналистам сообщила, что по результатам года группа компаний Фонда выплатили рекордные дивиденды и выплаты государства в размере 460 млрд тенге.

    Теги:
    Итоги 2023 года Самрук-Энерго Нацкомпании
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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