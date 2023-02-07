Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек

АММАН. КАЗИНФОРМ – По обновленным данным министерства здравоохранения Сирии, землетрясения в Турции привели к гибели 812 человек и 1449 раненым на подконтрольных сирийским властям территориях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление ведомства.

Сильные разрушения произошли в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Тартус и в сельской местности района Идлиб.

«Все государственные и частные медицинские учреждения реагируют на оповещения и вызовы, а все врачи работают при максимальной нагрузке. В некоторых провинциях координируются непрерывные меры реагирования», - сообщает сирийский Минздрав.

В пострадавшие районы направляются кареты скорой помощи и мобильные клиники, в том числе Сирийского арабского Красного Креста.

Спасательная группа неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», известная как «Белые каски» заявила, что поисково-спасательные работы на северо-западе Сирии продолжаются уже более 29 часов в суровых условиях, сообщается о более 790 погибших и 2200 раненых. Организация заявляет, что их бригады прилагают огромные усилия, но они не в состоянии справиться со всем масштабом бедствия, поскольку сотни людей все еще остаются под завалами.

По данным Сирийского центра мониторинга за наблюдением прав человека (SOHR), всего по стране погибли 1597 человек.

Президент Сирии Башар Асад получил телефонные звонки и телеграммы соболезнования от лидеров Ирана, России, ОАЭ, Омана, Алжира, Бахрейна, Иордании, Китая, Беларуси, Палестины и Ирака.

Ряд стран региона, включая Ливан, Кувейт, Тунис, Саудовскую Аравию и Ватикан, выразили поддержку на уровне глав внешнеполитических ведомств. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт выразил искренние соболезнования и призвал международное сообщество оказать помощь пострадавшим от катастрофы, пишет сирийская газета Al-Watan.

Президент ОАЭ Мухаммад бен Заид Аль Нахайян распорядился открыть в Сирии полевой госпиталь и направить в страну поисково-спасательную группу и гуманитарную помощь.

Россия направила два самолета МЧС в Сирию с кинологами, спасателями и спецтехникой, которые уже прибыли на место.

Накануне военно-воздушные силы соседнего с Сирией Ирака заявили, что иракский самолет C130 доставил в Сирию продовольствие, медикаменты и гуманитарную помощь, а министерство иностранных дел Ирака объявило об открытии воздушного моста для отправки гуманитарной помощи в Сирию.

Во вторник утром в аэропорт Алеппо прибыли самолеты с помощью из Алжира.

Также сообщается, что Ливан направит 15 военнослужащих инженерного полка в Сирию для участия в поисково-спасательных операциях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль получил запросы по дипломатическим каналам об оказании помощи в Сирии и помощь будет оказана, передает The Times of Israel. Сирийские СМИ опровергли наличие такого запроса от Сирии.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в понедельник, что США тоже будут поставлять помощь Сирии через неправительственные организации (НПО) без взаимодействия с правительством президента Сирии Башара Асада, которое они не признают законным, сообщает Al-Jazeera.

Напомним, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

Главное фото: facebook.com/MinistryOfHealthSYR