Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 47

По меньшей мере 47 человек погибли в результате мощного землетрясения магнитудой 7,7 на востоке Индонезии, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

По данным Национального агентства Индонезии по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), подземные толчки привели к разрушениям жилых домов, школ, медицинских учреждений и государственных зданий. Повреждено более 150 домов.

В городе Маумере на острове Флорес погибли 20 человек. Сообщается, что некоторые люди оказались под завалами.

Спасательные работы в наиболее пострадавших районах осложняют оползни, поврежденные дороги и перебои со связью. В результате стихийного бедствия свои дома были вынуждены покинуть не менее 2 тысяч человек.

После землетрясения были зафиксированы небольшие волны цунами высотой менее одного метра. Власти объявляли предупреждение о цунами, которое примерно через три часа было отменено.

В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы. Из-за сложностей с доступом к некоторым населенным пунктам оценка масштабов разрушений продолжается.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии.