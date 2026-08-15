Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США (USGS). О пострадавших или разрушениях пока не сообщается, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Землетрясение произошло в районе Флорес на глубине 10 километров в 5:58 утра по местному времени в субботу. Эпицентр находился в 68 километрах (42 милях) к северо-северо-западу от города Энде в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило предупреждение о цунами и призвало жителей держаться подальше от пляжей и берегов рек. По данным агентства, неглубокое подводное землетрясение произошло вблизи острова Флорес. Жителям прибрежных районов, попадающих в зону риска, рекомендовано подняться на возвышенности, пока власти внимательно следят за показаниями прибрежных датчиков уровня воды на предмет любых изменений.

Индонезия — обширный архипелаг, включающий более 17 000 островов, — подвержена землетрясениям и вулканической активности из-за расположения на «Тихоокеанском огненном кольце», дуге вулканов и разломов в бассейне Тихого океана.