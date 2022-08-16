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Число жертв взрыва в торговом центре Еревана достигло 15 человек

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Августа 2022, 10:49
Число жертв взрыва в торговом центре Еревана достигло 15 человек

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - 16 августа продолжаются поисково-спасательные работы на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 граждан, из них личности девяти граждан не установлены.

В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

Работы по тушению пожара на месте координирует министр по ЧС Армен Памбухчян.


Фото:armenpress.am




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