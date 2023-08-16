Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи возросло до 101, сообщил телеканалу CNN во вторник губернатор штата Джош Грин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



Днем ранее сообщалось о 99 погибших, когда власти заявили, что смогли идентифицировать останки только четверых людей. Имена будут объявлены после того, как уведомят их родственников, заявили во вторник официальные лица округа Мауи.

По состоянию на утро вторника поисками было охвачено около 32% территории. Ранее на этой неделе губернатор сказал, что число погибших может значительно возрасти.

В интервью для CNN Грин сообщил, что тела большинства погибших были найдены на открытой местности, в машинах или в воде в сильно пострадавшем районе Лахайна на западе Мауи. К поискам присоединяются все больше людей и специально обученных собак.

По словам Грина, неясно, сколько людей пропало без вести, отчасти из-за отсутствия связи. «Многим пришлось бежать и бросить все, что у них было. Телефонов у них нет — телефоны сгорели», — сказал он.

На Гавайи прибыл оборудованный мобильный морг, с помощью которого можно будет идентифицировать и обработать останки погибших.

Начальник полиции Мауи Джон Пеллетье заявил на пресс-конференции в понедельник, что надеется, что к выходным поиски охватят от 85% до 90% пострадавшей территории.

Поисковые группы осматривают руины сожженных дотла домов, коммерческих зданий и исторических достопримечательностей.

По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, лесные пожары на Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие.)