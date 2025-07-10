Число жертв наводнений в Техасе возросло до 119 человек

95 человек, в том числе 36 детей, погибли в округе Керр, сообщают местные власти.



Еще 150 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Как сообщил шериф округа Ларри Лейта, среди них — пятеро детей и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного на берегу реки Гваделупе.



Река Гваделупе вышла из берегов из-за обильных дождей в пятницу, 4 июля — в День независимости США.



Согласно заявлению властей, уровень воды в водоеме поднялся очень быстро, а проводить эвакуацию населения заранее они не стали, поскольку синоптики не прогнозировали такого количества осадков.

Как сообщалось, Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.