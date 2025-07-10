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    00:00, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Число жертв наводнений в Техасе возросло до 119 человек

    Число жертв наводнений в Техасе возросло до 119.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    наводнение в Техасе
    Фото: Wikipedia

    95 человек, в том числе 36 детей, погибли в округе Керр, сообщают местные власти.

    Еще 150 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Как сообщил шериф округа Ларри Лейта, среди них — пятеро детей и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного на берегу реки Гваделупе.

    Река Гваделупе вышла из берегов из-за обильных дождей в пятницу, 4 июля — в День независимости США.

    Согласно заявлению властей, уровень воды в водоеме поднялся очень быстро, а проводить эвакуацию населения заранее они не стали, поскольку синоптики не прогнозировали такого количества осадков.

    Как сообщалось, Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.

    Теги:
    Наводнение Происшествия, ЧС США
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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