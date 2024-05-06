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    12:20, 06 Май 2024 | GMT +6

    Число жертв наводнений в Кении выросло до 228 человек

    кения
    Фото: X(Twitter)/@ntvkenya

    По данным Министерства внутренних дел, число погибших от наводнений и других последствий сильных дождей, обрушившихся на Кению, выросло до 228 человек к воскресенью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    По прогнозам, проливные дожди, вызвавшие наводнения и оползни по всей стране в последние недели, усилятся в мае.

    В заявлении министерства говорится, что дальнейшие наводнения «ожидаются в низменных, прибрежных и городских районах, в то время как оползни и сели могут произойти в районах с крутыми склонами, откосами и оврагами».

    В результате наводнений были разрушены дома, дороги, мосты и другая инфраструктура в крупнейшей экономике Восточной Африки.

    По меньшей мере 164 человека получили травмы от неблагоприятных погодных условий, а 212 630 человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщило министерство.

    Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Кении выросло до 181 человека.

    Теги:
    Наводнение Африка Природные катаклизмы Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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