Число жертв наводнений в Кении выросло до 181 человека
181 человек погиб в Кении с марта в результате наводнений и оползней, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.
Проливные дожди и наводнения разрушили дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру в регионе.
В городе Май Махиу, где в понедельник в результате наводнений погибли по меньшей мере 48 человек, в среду под завалами было обнаружено два тела, сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении Феликс Майо.
К поискам присоединились военные со служебными собаками, добавил он.
Ранее в среду представитель правительства Исаак Мваура заявил, что общее число погибших возросло на 10 человек и составило 179.
В Китенгеле, расположенном в 33 км от столицы Найроби, сотрудники Красного Креста помогали спасать жителей, чьи дома были изолированы из-за наводнения.
Они также пытались спасти туристов, застрявших в лагерях в городе Нарок, в 215 км от Найроби, сообщил Красный Крест Кении в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек.