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    17:51, 02 Май 2024 | GMT +6

    Число жертв наводнений в Кении выросло до 181 человека

    кения
    Фото: report.az

    181 человек погиб в Кении с марта в результате наводнений и оползней, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters

    Проливные дожди и наводнения разрушили дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру в регионе.

    В городе Май Махиу, где в понедельник в результате наводнений погибли по меньшей мере 48 человек, в среду под завалами было обнаружено два тела, сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении Феликс Майо.

    К поискам присоединились военные со служебными собаками, добавил он.

    Ранее в среду представитель правительства Исаак Мваура заявил, что общее число погибших возросло на 10 человек и составило 179.

    В Китенгеле, расположенном в 33 км от столицы Найроби, сотрудники Красного Креста помогали спасать жителей, чьи дома были изолированы из-за наводнения.

    Они также пытались спасти туристов, застрявших в лагерях в городе Нарок, в 215 км от Найроби, сообщил Красный Крест Кении в социальной сети X. 

    Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек.

    Теги:
    Наводнение Африка Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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