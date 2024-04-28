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    23:23, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек

    Число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек
    Фото: Анадолу

    Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями в Кении, превысило 70 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Вице-президент Кении Ригати Гачагуа сообщил журналистам, что стихийное бедствие негативно сказалось на жизни 130 тыс. человек.

    В столице восточно-африканского государства - Найроби затоплены целые кварталы, ряд шоссе закрылись для движения.

    Кенийские железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов по всей стране.

    Такие страны, как Танзания, Бурунди и Демократическая Республика Конго, также пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

    Теги:
    Наводнение Африка Происшествия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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