Число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек

Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями в Кении, превысило 70 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Вице-президент Кении Ригати Гачагуа сообщил журналистам, что стихийное бедствие негативно сказалось на жизни 130 тыс. человек.

В столице восточно-африканского государства - Найроби затоплены целые кварталы, ряд шоссе закрылись для движения.

Кенийские железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов по всей стране.

Такие страны, как Танзания, Бурунди и Демократическая Республика Конго, также пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.