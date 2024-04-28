23:23, 27 Апрель 2024 | GMT +6
Число жертв наводнений в Кении превысило 70 человек
Число жертв наводнений, вызванных проливными дождями в Кении, превысило 70 человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
Вице-президент Кении Ригати Гачагуа сообщил журналистам, что стихийное бедствие негативно сказалось на жизни 130 тыс. человек.
В столице восточно-африканского государства - Найроби затоплены целые кварталы, ряд шоссе закрылись для движения.
Кенийские железные дороги объявили о приостановке движения пригородных поездов по всей стране.
Такие страны, как Танзания, Бурунди и Демократическая Республика Конго, также пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.