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    12:55, 10 Май 2024 | GMT +6

    Число жертв наводнений в Бразилии превысило 100 человек

    Затопленные улицы Бразилии
    Фото: Anadjkua.com.tr

    107 человек погибли в результате сильных наводнений на юге Бразилии. В штате Риу-Гранди-ду-Сул продолжаются спасательные операции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    По меньшей мере 136 человек числятся пропавшими без вести, а более 165 000 были вынуждены покинуть затопленные дома и спасены на лодках и вертолетах.

    В ближайшие дни ожидаются дожди, что может привести к увеличению уровня воды в затопленной столице штата Порту-Алегри и близлежащем городе, где улицы превратились в реки.  

    В больницы штата доставлены 374 пострадавших, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что согласно начальным расчетам, для восстановления после нанесенного ущерба потребуется как минимум 19 млрд реалов ($3,68 млрд).

    - Последствия наводнений и масштаб трагедии разрушительны, – написал он в социальных сетях.

    Федеральное правительство оценило финансовые последствия наводнений в 7,7 млрд реалов ($1,49 млрд), в основном из-за внесения средств в программу поддержки малого бизнеса, пострадавшего от наводнений.

    - Это еще не конец, – сказал президент Луис Инасиу Лула да Силва.

    Он сказал, что полный масштаб последствий будет известен только после отступления воды.

    Ранее сообщалось, что 78 человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, и более 115 000 человек эвакуировались. 

    Теги:
    Наводнение В мире Южная Америка Мировые новости Бразилия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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