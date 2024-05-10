Число жертв наводнений в Бразилии превысило 100 человек

107 человек погибли в результате сильных наводнений на юге Бразилии. В штате Риу-Гранди-ду-Сул продолжаются спасательные операции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере 136 человек числятся пропавшими без вести, а более 165 000 были вынуждены покинуть затопленные дома и спасены на лодках и вертолетах.

В ближайшие дни ожидаются дожди, что может привести к увеличению уровня воды в затопленной столице штата Порту-Алегри и близлежащем городе, где улицы превратились в реки.

В больницы штата доставлены 374 пострадавших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что согласно начальным расчетам, для восстановления после нанесенного ущерба потребуется как минимум 19 млрд реалов ($3,68 млрд).

- Последствия наводнений и масштаб трагедии разрушительны, – написал он в социальных сетях.

Федеральное правительство оценило финансовые последствия наводнений в 7,7 млрд реалов ($1,49 млрд), в основном из-за внесения средств в программу поддержки малого бизнеса, пострадавшего от наводнений.

- Это еще не конец, – сказал президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Он сказал, что полный масштаб последствий будет известен только после отступления воды.

Ранее сообщалось, что 78 человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул, и более 115 000 человек эвакуировались.