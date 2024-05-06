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    15:00, 06 Май 2024 | GMT +6

    Число погибших в результате наводнений в Бразилии выросло до 78 человек

    потоп
    Фото: скрин с видео

    78 человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших наводнения в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, и более 115 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В воскресенье президент Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы обсудить с местными властями меры по спасению и восстановлению.

    — Бюрократия не помешает нам вернуть величие этому штату, — сказал он на пресс-конференции.

    Волонтеры, участвующие в спасательных работах, используют не только лодки и гидроциклы, но даже применяют плавание.

    В городе Порту-Алегри, столице штата, Фабиано Салданья сообщил, что он и трое друзей использовали гидроциклы, чтобы спасти около 50 человек от наводнения.

    — Единственное, что мы слышим, когда выходим на улицу, — это «помогите», «помогите», — сказал он.

    Число жертв может значительно возрасти, так как в воскресенье сообщалось о 105 пропавших без вести.

    Теги:
    Спасение Наводнение Мировые новости Бразилия
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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