Число погибших в результате наводнений в Бразилии выросло до 78 человек

78 человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших наводнения в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, и более 115 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В воскресенье президент Луис Инасио Лула да Силва прибыл в Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы обсудить с местными властями меры по спасению и восстановлению.

— Бюрократия не помешает нам вернуть величие этому штату, — сказал он на пресс-конференции.

Волонтеры, участвующие в спасательных работах, используют не только лодки и гидроциклы, но даже применяют плавание.

В городе Порту-Алегри, столице штата, Фабиано Салданья сообщил, что он и трое друзей использовали гидроциклы, чтобы спасти около 50 человек от наводнения.

— Единственное, что мы слышим, когда выходим на улицу, — это «помогите», «помогите», — сказал он.

Число жертв может значительно возрасти, так как в воскресенье сообщалось о 105 пропавших без вести.